I trionfi e le batoste alle elezioni tedesche, un Land dopo l'altro

In Bassa Sassonia l'Spd porta a casa il risultato più alto e con Anna Kassautzki, classe 1993, vince anche il seggio dove dal 1990 viene eletta Angela Merkel. Buoni risultati anche per Liberali e Verdi e addirittura per l'AfD. L'unica vera sconfitta è la Cdu

A questo punto si sa: in Germania le elezioni sono finite con il pareggio. Ma la Germania è un paese molto grande e, dunque, il risultato di sostanziale equilibrio tra Cdu-Csu e Spd e di nessun "boom" dei partiti di seconda fila come Verdi, liberali e AfD è il risultato, in realtà, di tanti piccoli trionfi o batoste, sparpagliati per il paese.