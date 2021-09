Laschet fa autocritica e attende il fallimento della coalizione semaforo

In Germania si inizia a disegnare le prime mappe, a usare i colori per fare prove di coalizione e a studiare esperimenti per capire da chi sarà formato il prossimo governo federale tedesco. La prima certezza, per molti un sollievo, è che le trattative saranno lunghe e che per qualche mese alla cancelleria rimarrà Angela Merkel. Olaf Scholz, il candidato dell’Spd, oggi vicecancelliere e ministro delle Finanze, è in vantaggio, mentre si contano gli ultimi voti, e dice che sarà lui a fare il discorso di Capodanno. In assenza di un forte mandato politico è però l’arte del negoziato a fare la differenza.

