La tigre del Bengala

La prima a mettere in difficoltà Narendra Modi in India è Mamata Banjeree, ma tutti la chiamano “Didi”, sorella maggiore. Contro il nazionalismo del governo, lei trasforma hindu e musulmani in due fiori con lo stesso stelo

L’opposizione in India ha forse trovato il suo volto. E’ quello di una donna di 66 anni che, nello stato indiano del West Bengal, tutti chiamano “Didi”, sorella maggiore. Quando nel maggio scorso Mamata Banerjee ha vinto le elezioni regionali in questo stato dell’India orientale, a Calcutta la gente ha ballato nelle strade e ha distribuito dolci mentre tutt’attorno esplodevano i mortaretti. “Didi” è stata eletta per la terza volta “chief minister” (capo del governo) del Bengala. Per il primo ministro Narendra Modi e il suo ministro dell’Interno Amit Shah, fortemente impegnati nella campagna elettorale, è stata una bruciante sconfitta. Il Trinamool Congress, il partito di Mamata Banerjee, ha conquistato 213 seggi dei 292 in palio. Il Bharatiya Janata Party (Bjp), il partito di Modi, si era detto sicuro della vittoria. Si è dovuto accontentare di 77 seggi. Ancora una volta, i grandi elettori di Mamata Banerjee sono state le donne. In tutto il Bengala si sono viste file interminabili di donne in attesa di poter votare. Nel corso degli ultimi mandati, Banerjee, con due provvedimenti legislativi, ha posto le donne al centro della propria azione politica. Con l’iniziativa governativa chiamata “Kanyashree” le ragazze bengalesi sono accompagnate lungo tutto il percorso scolastico fino a renderle pronte per un lavoro. La “Swasthya Sathi” ha invece intestato alla donna la tessera sanitaria dell’intera famiglia. Lo slogan sui manifesti elettorali di Mamata Banerjee era “Il Bengala vuole sua figlia”.