Un'alleanza per contenere la Cina

Le condizioni per far ripartire i negoziati per il libero scambio tra Ue e India

L’Unione europea e l’India durante un loro vertice in videoconferenza sabato potrebbero annunciare la ripartenza dei negoziati su un accordo di libero scambio, che potrebbe servire da base per un’alleanza di fronte all’espansionismo della Cina. “C’è un chiaro slancio per rafforzare le nostre relazioni strategiche sul commercio, il digitale, il cambiamento climatico e il multilateralismo”, ha detto ieri la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dopo una conversazione con il premier indiano, Narendra Modi: “Sono incoraggiata dalla prospettiva di intensificare le nostre relazioni commerciali e di investimento”. Le trattative su un accordo commerciale sono sospese dal 2013, in particolare per l’ostilità dell'India ad aprire il suo mercato a prodotti europei come la componentistica auto e quella dell’Europa di fronte alla prospettiva di dare accesso ai fornitori di servizi indiani. Ma in otto anni i parametri globali sono cambiati radicalmente.