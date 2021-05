Putin sanziona Sassoli

Vladimir Putin si è lanciato in un’altra escalation nel suo scontro con l’Unione europea con la decisione adottata ieri di sanzionare otto personalità europee, tra cui il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e la vicepresidente della Commissione, Vera Jourová, in risposta alle misure restrittive adottate dai 27 contro sei funzionari russi per il caso Navalny. Il gioco non è più quello delle espulsioni reciproche di diplomatici e spie, come accaduto negli ultimi giorni con la Repubblica ceca dopo le rivelazioni sul ruolo dei servizi russi nell’esplosione di un deposito di armi nel 2014. Le contro-sanzioni di Putin questa volta sono eminentemente politiche. Sassoli è il presidente di un Parlamento ormai quasi unanime sulla necessità di tenere la linea dura con Mosca. Jourová è responsabile dei valori e una voce autorevole su democrazia e diritti umani.

