La caccia a Osama fu l'ultima guerra giusta benedetta dalla Chiesa

Il Vaticano capì l’attacco in Afghanistan. La Frattura fu sul dossier iracheno. Papa Francesco ha chiuso il cerchio

Giovanni Paolo II rimase quasi senza parole, sconvolto davanti all’orrore di quanto l’allora portavoce Joaquín Navarro-Valls gli stava dicendo al telefono. Guardò per poco le immagini che arrivavano da New York, preferendo ritirarsi subito nella cappellina di Castel Gandolfo a pregare per le vittime. Pochi giorni dopo, Karol Wojtyla avrebbe visitato il Kazakhstan, invocando più dialogo e meno armi, ben consapevole che comunque di lì a poco sarebbe scattata la reazione alleata contro l’Afghanistan, santuario qaidista fin da quando gli “studenti di Dio” avevano dato ospitalità a Osama bin Laden e ai suoi fedeli sulle montagne al confine con il Pakistan.