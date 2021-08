Il Papa fulmina Biden

Roma. S’illudeva chi pensava che bastasse sfrattare Donald Trump dalla Casa Bianca per riportare il sereno nei rapporti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti. Il presidente che costruiva muri e che dunque “non può dirsi cristiano” non c’è più, eppure mai come ora appare evidente che il problema era – ed è – ben più profondo rispetto al profilo dell’uomo al comando. Lo scenario sarebbe favorevole: presidente è Joe Biden, uomo per bene, cattolico devoto e praticante, pragmatico, lontano dalla retorica trumpiana esibita con Bibbie sventolate al contrario e intese interessate con la galassia evangelica. Invece, benché a livello diplomatico si muova poco, la linea di faglia che separa Roma da Washington continua a essere ampia. Qualche segnale si era visto nei mesi scorsi, con la mancata tappa vaticana di Biden durante il tour europeo. Se ne è avuta conferma nei giorni della debâcle afghana, con il crollo di Kabul e il ritorno al potere dei talebani. Se all’Angelus dell’Assunta il Papa si è unito “all’unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan”, chiedendo di pregare “il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo”, l’Osservatore Romano è stato ben più diretto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE