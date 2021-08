La danza del Papa

Lo vedo all’ingresso del veneziano Arsenale con un cappellaccio calato in testa e una mascherina nera dalla quale però fuoriesce lo scintillio dei suoi occhi azzurri. Se nessuno lo riconosce, io non ho dubbi: è Michail Baryšnikov, l’assoluto danzante in ambito accademico, poi moderno, in seguito postmoderno e ora straordinario performer-attore settantenne. Lo saluto con la manina; i suoi occhi sorridono, mi risponde allo stesso modo. Lo affianco e come se fossi in incognita, proprio come lui ha voluto essere alla prima, riuscita, Biennale Danza guidata dal coreografo britannico Wayne McGregor, mi complimento per Not Once. Nell’ipnotica video-installazione, confezionata da Jan Fabre, celebre regista e artista visivo fiammingo, il suo volto, ora coperto di strati di biacca affastellata come fosse panna montata, ora di vetri straziati da una lingua di sangue, si dissolve in un biancore che sembra sommergerlo, grazie a due enormi schermi convergenti. Riemergendo il suo intero corpo si muove con una levità mental/viscerale strappacuore, mentre la voce, ferrigna e lievemente gracchiante, diviene una melodia capace di restituire il testo di Fabre, con alti e bassi, sincopate e meste dissolvenze sino ai sussurri, sempre in inglese, tra canzoni, rumori e lunghi silenzi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE