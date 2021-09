Biden non rinnoverà i sussidi per la disoccupazione creata dal Covid-19

C’è un nuovo problema per l’Amministrazione Biden. Un problema che i suoi elettori sentono assai più vicino e grave di quanto non accada per l’Afghanistan, e che potrebbe avere, a un anno dalle elezioni di MidTerm, conseguenze molto pesanti sia per il consenso del Partito democratico, sia (ed è molto più importante) per le vite degli americani: i sussidi per la disoccupazione creata dalla crisi Covid non saranno rinnovati. Si tratta di quattro misure diverse (indennità federale di disoccupazione pandemica; indennità di disoccupazione di emergenza pandemica; indennità di disoccupazione dei lavoratori misti; assistenza alla disoccupazione pandemica) che fornivano, in vario modo e a vario titolo, aiuto a chi ha perso il lavoro o si è trovato in miseria per effetto della crisi Covid (inclusi, per esempio i lavoratori della Gig economy, trovatisi senza lavoro nè tutele).

