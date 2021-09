Perché New York non era pronta all'arrivo dell'uragano Ida

“L’uragano Ida, gli incendi in Europa, le inondazioni improvvise a New York – ha detto il presidente americano Joe Biden – sono un altro promemoria del fatto che la crisi climatica è qui. Dobbiamo fare, essere preparati meglio, dobbiamo agire”. Biden ha commentato così la catastrofe che l’uragano Ida si è lasciata alle spalle con 45 morti, tredici nella città di New York. Il cambiamento climatico ha reso questi eventi più frequenti – nel nord est degli Stati Uniti sono raddoppiati rispetto alla metà del secolo scorso – e il presidente ha ragione a dire che non siamo preparati, eppure, dicono gli esperti, le avvisaglie c’erano. New York, città densamente abitata, continua a non essere pronta all’arrivo di fenomeni come gli uragani. Se da un lato eventi come inondazioni, tempeste, alluvioni, incendi sono già molto pericolosi e difficili da controllare, non adattare le infrastrutture delle città a questi eventi – per contrastarli, prevenirli o mitigarne gli effetti – li rende ancora più dannosi. I governi però continuano a rimanere restii a fare degli investimenti seri in questo senso.

