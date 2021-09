Alla corte del diplomatico russo più famoso in Afghanistan

Roma. Zamir Kabulov sa tutto dell’Afghanistan. E’ uno dei diplomatici che frequentano il paese da più tempo, oggi è l’invitato speciale del presidente e affianca l’ambasciatore Dmitri Zhirnov, è esperto di diplomazia e anche di disfatte, visto che prima di vedere quella americana ne aveva vissuta un’altra, quella sovietica, che sicuramente a Kabulov deve aver fatto più male. Negli anni, tra vicende alterne, trasferimenti in Pakistan e in Iran – uomo della diplomazia prestato al Kgb – è diventato il russo più esperto in faccende afghane, punto di riferimento per Mosca e non solo. Kabulov è uzbeko, ma anche dopo la caduta dell’Unione sovietica ha continuato a rappresentare la Russia. Oggi è tra coloro che sono rimasti in Afghanistan con l’ambasciata russa parzialmente svuotata ed è stato lui uno dei primi a incontrare i talebani dopo il 15 agosto. La Russia non si pone dubbi sul rispetto dei diritti umani, quello che le interessa è che l’Afghanistan non diventi un problema, una bomba pronta a esplodere e creare problemi in paesi che confinano con Mosca.

