L'azzardo di Trudeau: chiedere elezioni anticipate

La politica, a volte, è fatta di scommesse. E le scommesse, è noto, si sa come iniziano ma quasi mai come finiscono. Vale per tutto, e vale anche nel caso della richiesta di elezioni anticipate fatta dal premier canadese Justin Trudeau. La sua, infatti, è una scommessa: se vince (come dicono i sondaggi) vince tutto: si assicura altri quattro anni di governo e, finalmente, anche una maggioranza, visto che da due anni non ne ha una e gli tocca fare conto sulla benevolenza dell’opposizione. Se perde, però (come suggeriscono i risultati delle elezioni locali di pochi giorni fa in Nuova Scozia, provincia nella quale, in teoria, il suo Partito liberale era favorito), perde tutto e consegna il paese all’opposizione dei conservatori o a un nuovo governo di minoranza. Trudeau è talmente convinto di vincere, da aver deciso lui stesso, in piena quarta ondata di Covid, di chiedere alla rappresentante della corona in Canada, Mary Simon, di andare al voto.

