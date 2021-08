Bennett scopre che gestire la pandemia è più difficile che scriverne

Gli israeliani che hanno ricevuto una terza dose di vaccino contro il Covid-19 sono circa 1,5 milioni. Ci sono 6.400 positivi e uno dei primi paesi che aveva celebrato il ritorno alla normalità, alla vita pre pandemia, alle feste senza restrizioni, ai concerti, alle serate assembrate, nell’ultimo mese ha dovuto fare di nuovo i conti con il virus. E il premier Naftali Bennett che il 13 giugno aveva giurato come primo ministro di un paese che si toglieva la mascherina dal volto adesso si sta rendendo conto che avere a che fare con la pandemia non è così semplice, come invece asseriva quando ancora era all’opposizione, come leader di Yamina. All’epoca il paese era guidato da Benjamin Netanyahu che, dopo aver organizzato la campagna di vaccinazione più rapida al mondo, aveva commesso l’errore di far cadere il governo, andare a elezioni anticipate e schiantarsi contro una compagine di partiti che avevano in comune solo l’obiettivo di voler vedere Israele senza di lui.

