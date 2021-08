Negli Usa si studia un modo per aggirare il blocco di internet del regime a Cuba

"L’hai acchiappata!”. Una traduzione letterale è quasi impossibile, ma più o meno è questo il significato di “Apretaste!”: nome di un’app che è stata inventata dal programmatore Salvi Pascual e che cerca di dare libero accesso a internet ai cubani, in modo economico e aggirando la censura. Funziona in realtà da otto anni, utilizzando la posta elettronica come connessione per aggirare i firewall di regime. Ma da internet è venuta la scintilla per la clamorosa rivolta anti-regime dell’11 luglio, il regime ha risposto con il blocco di internet, Biden ha annunciato una commissione per studiare il modo di dare ai cubani connessioni libere, e il regime ha ulteriormente risposto martedì con l’annuncio di una nuova legge su rete e social ancora più repressiva. Salvi Pascual ha dunque ora annunciato una “versione 8 migliorata” della sua app, “molto più rapida e semplice e che consumi meno dati”, in modo anche da poter essere usata fuori dall’isola. “Attualmente il 98 per cento dei miei utenti è a Cuba”, spiega.

