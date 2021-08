Se urlavate contro la guerra in Afghanistan, oggi non lamentatevi dei talebani

Sono contro il piagnisteo sui talebani. Chi dice che sono diventati agnellini e frigna per l’avvio di un dialogo senza condizioni è un fesso, certo, ma non è molto più astuto chi pensa all’instaurazione di un Emirato islamico, a mano armata e dopo vent’anni di occupazione riluttante del paese da parte delle potenze occidentali, a seguito di una sconfitta avvilente e disonorevole, come a un pranzo di gala. L’umanitarismo è un punto di vista che in certi casi, quando non sia un birignao insopportabile, alimenta il meglio della nostra coscienza, ma non il punto di vista più credibile per interpretare fatti storici e politici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE