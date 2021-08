Chi è Carrie Symonds, la regina di Boris johnson

Boris la guarda assente, con faccia ebete, come se gli avessero appena fatto l’elettroshock. Sono in montagna, sulle Highlands scozzesi, scarpe da trekking e camicia a quadri da boscaiolo grunge, un marsupio con dentro il loro bebè Wilfred. Carrie ha una minigonna a fiori (in montagna?) e il cane in braccio. Boris arranca, mani sui fianchi, occhi accartocciati, nemmeno un paio di occhiali da sole, tipico di chi pensa “dai, durerà poco, non dovrò stare in montagna tutto il giorno” oppure tipico di chi non va a scalare ma si ritrova a stare insieme a qualcuno che vuole tanto fare passeggiate in montagna e allora prima dici “no, non è il mio genere”, poi dici “ho da fare, devo andare a dare da mangiare ai poveri”, poi dopo tutte le scuse possibili non puoi fare a meno di dire “ok, ma solo un’oretta”. Ecco, quell’oretta è stata la tua fine, Boris.

