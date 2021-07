Marie Le Conte ci racconta il suo ritratto di Westminster

Se gli inglesi si lamentano dei loro attuali politici, l’ultimo libro di Marie Le Conte, “Honourable Misfits”, gli farà tirare un sospiro di sollievo. La giovane giornalista ha scritto un manuale sui 64 deputati più strani e paradossali dei settecento anni di storia di Westminster, e li ha divisi in sei categorie: gli eccentrici, gli sfortunati, gli avventurosi, i lussuriosi e gli oziosi, i fuorilegge e gli imbroglioni, e gli anticonformisti. In confronto ai suoi predecessori, perfino Boris Johnson (“lo metterei tra i lussuriosi e gli oziosi”, dice dice Le Conte) passa per un grigio conformista. Le storie sono sorprendenti: dal deputato-spia che ha finto la sua stessa morte, al parlamentare che ha costruito dei tunnel e delle stanze sotterranee sotto la sua tenuta in campagna, a quello che è morto il giorno dopo essere stato eletto. Una delle storie più belle è quella di Ignatius Timothy Trebitsch-Lincoln, un avventuriero e truffatore di origini ebree e ungheresi, che è diventato un collaborazionista nazista prima di convertirsi al buddismo e ritirarsi in un monastero a Shanghai.

