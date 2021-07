A Londra c'è un processo voluto dagli uomini di Putin che fa male pure al nostro pluralismo

Il libro di Catherine Belton, “Gli uomini di Putin” (La nave di Teseo), è un racconto meticoloso di come il presidente russo, Vladimir Putin, è arrivato al Cremlino e soprattutto di come sia riuscito a consolidare, quasi pietrificare, il suo potere per vent’anni. La giornalista inglese ha raccolto dati, informazioni e interviste, ha confezionato un lavoro lungo e dettagliato che ha fatto arrabbiare gli uomini di Putin, che sono il sostentamento del suo potere, ed evidentemente lo stesso Putin. In un modo del tutto inaspettato che non ha precedenti, alcuni oligarchi citati nel libro, e la Rosneft, la compagnia petrolifera russa a maggioranza statale, hanno annunciato una causa per diffamazione contro la casa editrice che ha pubblicato il libro, il ramo britannico di HarperCollins, e contro la Belton, ex corrispondente da Mosca per il Financial Times, ora a Reuters. Le prime udienze si sono aperte questa settimana: è un evento inedito perché mai prima d’ora degli oligarchi russi, molti dei quali vivono nel Regno Unito, avevano usato la legge britannica, tribunali britannici, legali britannici, per contestare un’inchiesta contro di loro.

