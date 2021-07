Ripensare i green pass per minorenni

Il Parlamento francese ha approvato il progetto di legge dedicato all’estensione del green pass. Rispetto a quanto annunciato inizialmente da Macron si sono registrate anche alcune modifiche. Su tutte, l’esenzione dei minorenni dall’obbligo di avere il pass sanitario fino al prossimo 30 settembre. Anche in Francia infatti, così come in Italia, in un primo momento l’obbligo di green pass era stato esteso a tutte le fasce anagrafiche rientranti nella campagna vaccinale, e quindi dai 12 anni a salire. C’è da dire che proprio la Francia aveva fatto da apripista in Europa per le vaccinazioni agli adolescenti. Il 15 giugno Parigi aveva infatti aperto alla vaccinazione con Pfizer per la fascia 12-17 anni, a condizione che i giovani fossero volontari e avessero il consenso dei genitori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE