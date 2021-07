Vestager vs “il circolo dei 5” dell'auto

La Commissione europea ieri ha inflitto una multa da 875 milioni di euro a tre colossi tedeschi dell’auto. Daimler, Bmw e il gruppo Volkswagen (oltre a Vw anche Audi e Porsche) hanno violato le regole sulla concorrenza con un cartello sullo sviluppo della tecnologia per ridurre le emissioni delle nuove auto diesel. I costruttori – il cosiddetto “circolo dei cinque” – hanno discusso nel quadro di riunioni tecniche lo sviluppo della tecnologia di riduzione catalitica selettiva, che elimina le emissioni nocive di ossido di azoto (Nox) delle auto a motore diesel grazie all’iniezione dell’additivo Adblue. In sostanza, si sono accordati per evitare di farsi concorrenza con motori più puliti, malgrado la tecnologia fosse disponibile.

