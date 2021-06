Sui piani del Recovery l'Ue chiude un occhio

La Commissione europea si sta dimostrando generosa sulla componente delle riforme dei piani presentati dagli stati membri per ottenere le risorse del Recovery fund. Spagna, Francia, Germania, perfino Lussemburgo: per evitare ai governi troppi guai interni, la Commissione sembra aver chiuso un occhio sul rispetto di alcune raccomandazioni indirizzate in passato. Vale anche per l’Italia. “Le autorità italiane hanno incluso la riforma dell’Irpef nella narrazione del piano”, ma “non ci sono target e milestone”, spiega una fonte europea. Tradotto: la riforma del fisco promessa da Draghi non sarà una precondizione per ottenere i fondi del Recovery.

