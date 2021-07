Com'è la ley trans in Spagna e le crepe che ha aperto nei socialisti

Il premier socialista spagnolo Pedro Sánchez, dopo essersi affrancato dalla faticosa collaborazione con il suo vicepremier Pablo Iglesias (l’ex leader della sinistra radicale di Podemos che si è dimesso dall’esecutivo per partecipare, con esiti abbastanza rovinosi, alla corsa per la presidenza della regione di Madrid) e dopo aver messo in stand by per qualche minuto la questione catalana (grazie alla concessione dell’indulto ai leader indipendentisti ancora in carcere), ha potuto riallacciare il filo con l’ormai antica stagione zapaterista. Si colloca infatti in quel solco la bozza di disegno di legge che il governo Sánchez ha appena approvato e che si riassume con la definizione di “ley trans”.

