“Mila è vittima di una fatwa contemporanea”, ci dice il ministro Blanquer 

Il titolare dell’Istruzione francese ci spiega perché il caso della studentessa minacciata non è isolato. Il silenzio delle femministe

“L’affaire Mila è un caso emblematico che ha portato alla luce del giorno l’esistenza di fenomeni diffusi nella società francese. E’ qualcosa di più vasto che va oltre la situazione in cui è costretta a vivere questa studentessa. Mila è vittima di una fatwa contemporanea”, dice al Foglio il ministro dell’Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, sollecitato sul caso della studentessa minacciata di morte per aver criticato l’islam in una story su Instagram nel gennaio 2020.