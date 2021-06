Il pugno teso di Putin

Ieri è successo un incidente militare bizzarro nel Mar Nero: i russi dicono di avere sparato colpi d’avvertimento contro una nave da guerra britannica e di aver mandato aerei a sganciare bombe in acqua nelle sue vicinanze per costringerla a cambiare rotta perché era “in acque russe”; gli inglesi dicono che non è successo nulla e che erano nelle acque della Crimea, che come la maggior parte della comunità internazionale considerano acque dell’Ucraina. Un giornalista della Bbc che era a bordo dice che in effetti c’è stata tensione, anche se non ha visto bombe lanciate in acqua. È raro vedere i russi esagerare e gonfiare un fatto, di solito loro sono quelli che minimizzano perché intraprendono operazioni spregiudicate e poi devono in qualche modo rimediare – vedi l’abbattimento dell’aereo passeggeri MH17 o l’avvelenamento di oppositori.

