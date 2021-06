Il gran caos dentro Europe 1, dove se critichi Zemmour vieni censurato

“Se Bolloré porta a termine la fusione con Cnews, dove vanno in onda i discorsi d’odio dell’estrema destra, Europe1 non esisterà più”, gridano i dipendenti della storica radio parigina fondata nel 1955, che sta per scivolare sotto il controllo di Vincent Bolloré, l’uomo d’affari bretone e patron di Vivendi, già alla guida del colosso mediatico Canal Plus, che controlla la rete all-news del populismo di destra h/24, Cnews. “Eccoci colonizzati da Cnews. Se avevano intenzione di provocarci, non potevano fare di meglio. Il rullo compressore Bolloré comincia a schiacciarci”, tuona il giornalista Olivier Samain, a Europe 1 dal 1982. Il prossimo 30 giugno, l’Assemblea generale del gruppo Lagardère, proprietario di Europe 1, ufficializzerà, salvo cataclismi, il ruolo preponderante di Vivendi nel futuro cda. Ma i dipendenti della radio, che ha sempre avuto una linea liberale, con personalità di vari orientamenti politici, non ci stanno e sono in sciopero dal 18 giugno per protestare contro la “bollorizzazione” della loro maison, che da settembre verrà orientata a (estrema) destra dal punto di vista editoriale.

