Biden spiega che cosa succede alla Russia se Putin tenta altre operazioni ostili

E le conseguenze? Le conseguenze se Putin lo fa di nuovo? Ieri i giornalisti americani volevano sapere questo dal presidente Joe Biden, al termine del vertice con il presidente russo Vladimir Putin sul lago di Ginevra, nella conferenza stampa piazzata in modo strategico un’ora dopo quella del russo in modo da correggere, in caso di emergenza, la narrazione di quello che era successo dietro le porte chiuse di villa La Grange. Cosa succede se i russi ci aggrediscono ancora, quale sarà la punizione, era il motivo conduttore delle domande. Biden ha premesso che il tono di tutto l’incontro è stato “buono e positivo”, tanto per non guastare il clima di cooperazione. Poi ha detto che per quanto riguarda gli attacchi informatici ha consegnato a Putin una lista di sedici settori che dovrebbero essere off limits, nel senso che dovrebbero essere sempre risparmiati dagli attacchi – tra questi ha citato energia e rifornimento di acqua. Ha aggiunto che squadre di esperti americani e russi si consulteranno. Qualche anno fa poteva sembrare una questione marginale, ma gli attacchi e le violazioni da parte di russi nei sistemi informatici americani sono un rischio altissimo. Una volta i summit trattavano di armi nucleari, ora di attacchi cyber, riassumeva bene due giorni fa il titolo di un intervento sul New York Times. Biden ha detto che, in caso di violazioni, “abbiamo capacità cyber significative. Significative. E lui lo sa. Ci saranno risposte in caso di violazioni”. E’ una minaccia di ritorsione. “Come ti sentiresti se gli hacker bloccassero un tuo oleodotto?”, ha chiesto a Putin – e si riferiva al caso recente della Colonial Pipeline negli Stati Uniti.

