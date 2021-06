Per Biden e Putin la prima difficoltà sarà ascoltarsi

Le aspettative sono molto basse per l’incontro fra Joe Biden e Vladimir Putin che si terrà oggi a Ginevra. Il presidente americano ci arriverà dopo un tour quasi trionfale tra gli europei, ma stanco dopo una settimana di vertici, accordi, discussioni e spostamenti. Il capo del Cremlino, invece, ci arriverà quasi per inerzia, ma già contento di sapere che l’uomo che gli ha dato dell’assassino si siederà al suo fianco per parlare. Le aspettative sono così basse che non c’è margine per la delusione, ma viene da chiedersi perché i due leader abbiano deciso di incontrarsi, quando lo spazio per delle trattative è così ristretto. Per Mark Galeotti, scrittore e tra i più attenti analisti di politica e intelligence russa, le ragioni che hanno portato a questo incontro svogliato sono due: "Credo ci sia una ragione immediata e una a lungo termine. Quella a lungo termine è dettata dalla consapevolezza che le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono così terribili, che potrebbe essere un’occasione per cominciare a sbloccarle. Nessuno pensa che ci sarà chimica o magia o comunione di anime tra i due, ma questo incontro può dare la possibilità di rinnovare il dialogo militare, il controllo degli armamenti o per il ritorno dei diplomatici nelle rispettive ambasciate, che probabilmente è già stato negoziato”. Potrebbe essere un passo piccolissimo, un’esplorazione che in futuro porterà dei risultati. Poi però c’è la ragione immediata: “Credo che l’incontro sia il prezzo che Mosca ha chiesto agli americani per il ritiro delle truppe dal confine con l’Ucraina”.

