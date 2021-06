Il liberale tedesco Lindner ci spiega il suo “asse renano” post Merkel

Con il 12 per cento dei consensi non puoi plasmare la politica tedesca ma puoi lasciare un segno. È quello che intende fare Christian Lindner, il leader renano del Partito liberale tedesco (Fdp). Ricevendo in giardino in forma virtuale i rappresentanti della stampa estera in Germania, camicia bianca e tazza di caffè in mano, Lindner ha spiegato come intende muoversi fino al 26 settembre, data delle elezioni per il rinnovo del Bundestag. “Vogliamo diventare forti abbastanza da impedire la nascita ‘automatica’ di un’alleanza nero-verde ma anche rendere impossibile una coalizione rosso-rosso-verde”. Il leader 42enne non ha la pretesa di diventare l’ago della bilancia, e d’altronde i tempi in cui sia la Cdu sia la Spd sfioravano il 40 per cento dei consensi e cercavano a turno l’appoggio del partito “giallo” non sembrano destinati a tornare. “Ma siamo pronti ad assumerci responsabilità di governo”, come fatto fra il 1950 e il 1998 quasi senza soluzione di continuità.

