In Sassonia-Anhalt, Cdu, Spd e Verdi hanno preso questi appunti

Il mite Armin Laschet ha bastonato gli avversari esterni e presto potrebbe mettere in riga quelli interni. Nell’orientale Sassonia-Anhalt, la Cdu di Laschet, guidata dal Ministerpräsident uscente Reiner Haseloff, ha conquistato il 37,1 per cento, recuperando 7,3 punti rispetto a cinque anni fa. Al contrario i sovranisti di AfD sono arretrati dal 24,2 al 20,8 per cento confermandosi secondo partito nella regione. Quella di Haseloff è una vittoria nettissima che ricorda a tutti come la Cdu sia l’ultimo partito Volkspartei in grado di intercettare oltre un terzo dei voti attraverso le generazioni, le classi sociali, i titoli di studio e le professioni che compongono la società tedesca. Va malissimo invece la Spd, antico Volskpartei tedesco, oggi quarta con l’8,4 per cento dei voti e soli 9 seggi. Tornano invece nel Landtag da cui mancavano dal 2006 i liberali con il 6,4 per cento mentre sono delusi i Verdi, passati dal 5,2 a un poco esaltante 5,9 per cento, ma l’est è da sempre un terreno difficile per loro.

