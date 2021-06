La sfida del dopo Merkel con l'AfD

Domenica si vota in Sassonia-Anhalt, Land dell’est tedesco, l’ultimo test prima delle elezioni di settembre, le prime del dopo Merkel. Per questo i riflettori sono accesi su Armin Laschet, candidato cancelliere dei conservatori della Cdu/Csu, che con tutta questa luce addosso rischia di rimanere accecato: non sta facendo una campagna elettorale brillante, ma gli sono anche piombati addosso tutti i mali tedeschi, e avere le spalle larghe di Angela Merkel non è da tutti (forse non è da nessuno). Il voto in Sassonia-Anhalt è l’ennesimo test della tenuta della candidatura di Laschet, anche se, come altrove, qui si consuma un male tedesco che va oltre lo stesso candidato e che riguarda tutto il mondo conservatore. L’est della Germania è risultato fertile negli ultimi anni alla proposta dell’Alternative für Deutschland (AfD), che attira non soltanto l’elettorato di estrema destra, ma anche l’elettorato scontento, insofferente, anti sistema, che è trasversale, permeabile e corposo. Cinque anni fa, l’AfD aveva ottenuto un gran risultato e la coalizione tra Cdu, Spd e Verdi (la cosiddetta Kenya, nero-rosso-verde) era stata la risposta. Ma il contenimento non è andato benissimo, a causa di una coabitazione difficile: il leader locale dell’AfD, Oliver Kirchner, sibila divertito che la bandiera giusta per definire questo governo è quella dell’Afghanistan (stessi colori, in più la guerra).



Il contenimento non funziona anche perché, soprattutto nell’est della Germania dove la minaccia dell’AfD si sente nitida, dentro alla Cdu molti si chiedono se il cordone sanitario attorno all’estrema destra sia la scelta giusta: non sarebbe meglio scendere a patti con questa presenza invece che continuare un contenimento che funziona così male? Anche solo il fatto che questa domanda venga formulata rivela qual è il male tedesco che emerge dal voto della Sassonia-Anhalt: l’assenza di una strategia a lungo termine dei conservatori rispetto all’AfD e la tentazione di far saltare il cordone sanitario imposto dalla Merkel nel momento in cui lei se ne va. Le rincorse a destra, in passato, non sono andate bene, come dimostra il caso bavarese, e basterebbe guardare al vicino austriaco per capire che la convivenza tutta a destra rischia di essere ben peggio dell’Afghanistan, ma la tentazione c’è, e acuisce il male dell’est.

