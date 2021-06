Il necessario passo indietro di Netanyahu

L’annuncio del giorno in cui il nuovo governo israeliano presterà giuramento è stato rinviato ancora una volta. Yariv Levin, lo speaker della Knesset, il Parlamento di Israele, ha detto che non ha ancora deciso, ma che lo comunicherà con un anticipo “sufficiente”. Tanto è bastato ai partiti che faranno parte della prossima maggioranza per sospettare che il premier in carica, Benjamin Netanyahu, sia alla ricerca di tempo per far crollare l’esecutivo prima che nasca. Basterebbe un solo voto contrario tra i deputati: è molto fragile l’alleanza creata da Yair Lapid per sostituire il primo ministro che ha governato la nazione per dodici anni. Per Netanyahu non essere più premier non è semplice – c’entrano il potere, i processi e anche i suoi progetti per il paese – ma il leader del Likud probabilmente continuerà a influenzare la politica di Israele dall’opposizione. Rimarrà alla guida del suo partito, il Likud, e per l’èra Netanyahu potrebbe essere soltanto una pausa più che una fine, soprattutto se si guarda alla fragilità del nuovo esecutivo che avrà come primo ministro Naftali Bennett.

