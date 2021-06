Chi sono gli islamisti arabi che decidono il governo in Israele

Israele è una democrazia rappresentativa e questo vuol dire che il partito arabo e islamista Ra’am può andare al governo e può dare la spallata decisiva che fa cadere il primo ministro Benjamin Netanyahu, al potere senza interruzioni da dodici anni. Per tre notti consecutive dunque il capo del Ra’am, Mansour Abbas, ha negoziato in una sala dell’hotel Kfar Maccabiah vicino a Tel Aviv con i capi di altri partiti di Israele, incluso quel Naftali Bennett considerato più a destra di Netanyahu, per far passare le sue richieste, far nascere un governo e risparmiare al paese le quinte elezioni in due anni. E’ una coalizione di otto fazioni che lascia perplessi sulla possibilità di una lunga vita politica perché c’è dentro di tutto, dagli arabi ai centristi alla destra, e quindi i programmi sono diversi, ma c’è chi invece scommette che potrebbe essere longevo: i partiti dei duri hanno fatto un grosso compromesso per allearsi con Abbas e quindi non hanno fretta di ripresentarsi davanti al loro elettorato per un nuovo voto. E Abbas deve dimostrare di essere capace di raggiungere traguardi concreti e quindi neanche lui ha fretta di far fallire la coalizione.

