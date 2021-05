Il piano dell'Ue per evitare tensioni interne sugli esborsi del Recovery fund

Il momento hamiltoniano dell’Unione europea può cominciare. Dopo il completamento delle ratifiche da parte di tutti gli stati membri della decisione sulle risorse proprie, la Commissione ha deciso di accelerare e lanciarsi sui mercati già nel corso di giugno per finanziare il Recovery fund. I primi piani nazionali di ripresa e resilienza – tra cui quello dell’Italia – non saranno ancora formalmente approvati. La Commissione dovrebbe presentare le prime valutazioni a metà giugno. Poi il Consiglio avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo. E lì alcuni governi, in particolare quelli dei paesi frugali, hanno intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per esprimersi sul giudizio della Commissione sulle riforme e gli investimenti proposti dagli altri stati per ottenere le risorse del Recovery fund. “La decisione potrebbe non arrivare prima della secondo metà di luglio”, spiega al Foglio un diplomatico europeo. Solo dopo ci si può aspettare l’erogazione da parte della Commissione del prefinanziamento: l’anticipo del 13 per cento della somma complessiva richiesta al Recovery fund. Ma probabilmente non arriverà tutto subito. Perché la capacità di assorbimento dei mercati per i bond del Recovery fund non è illimitata. In teoria, il prefinanziamento per tutti gli stati membri ammonta a quasi 100 miliardi di euro e la Commissione non sarà in grado di raccoglierli in un mese e mezzo. L’anticipo con ogni probabilità arriverà a rate fino alla fine dell’anno.

