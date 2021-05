C'è un problema con la Germania

La Germania continua a lanciare segnali contraddittori. L’indice di fiducia delle aziende è salito a maggio a 102,9 punti rispetto ai 99,2 di aprile e oltre le attese di 101. Anche quello sulle condizioni economiche si è portato a 99,2 punti dai 96,6 di aprile e contro una stima di 98,2. Ma il pil del primo trimestre è calato di 1,8 punti percentuali, e di 3,4 sul 2020, peggio delle previsioni. L’istituto federale Destatis evidenzia poi una flessione di 5,4 punti dei consumi, investimenti piatti con un meno 12 a maggio nelle costruzioni. Tra realtà e aspettative c’è differenza, pur essendo gli indici di fiducia più recenti. Ma è giusto ricordare che a parità di periodo il pil italiano è sceso dello 0,4 per cento (1,4 su base annua), in linea con la media Ue. Mentre in Francia avanza sempre dello 0,4 e la spesa dei consumatori dello 0,3. Proprio la differenza nei consumi tra tedeschi e francesi, con l’Italia in mezzo, può dire qualcosa sui possibili nuovi equilibri europei.

