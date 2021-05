Il costo della propaganda cinese sul virus

Alla richiesta di Joe Biden di un’indagine più accurata sull’origine della pandemia, ieri ha risposto il falco Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, che ha domandato retoricamente ai giornalisti come fa l’Amministrazione americana a dormire la notte con tutti quei morti di Covid sulla coscienza, e poi ha tirato fuori un vecchio cavallo di battaglia della propaganda di Pechino: “Quali segreti si nascondono a Fort Detrick e negli oltre duecento biolaboratori americani nel mondo? Quando gli Stati Uniti rilasceranno dati e informazioni dettagliate su certe vicende?”. L’accusa contro l’accusa, dare sempre una versione alternativa dei fatti, ridicolizzare chi mette in discussione il dogma della propaganda è una tattica usata di frequente dalla Cina. In questo caso, però, le controaccuse di Pechino iniziano a traballare. Per esempio quelle contro Fort Detrick – l’istituto di ricerca medica sulle malattie infettive dell’esercito americano – dimostrano perfettamente la differenza di modelli, e il costo della non trasparenza di Pechino nel caso di Wuhan.

