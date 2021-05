Hernando de Soto ci racconta come fa politica in Perù e perché vuole privatizzare i vaccini

"Mario Vargas Llosa dice che Keiko Fujimori è il male minore rispetto a Pedro Castillo, ma lui vive in Spagna. Forse sarebbe meglio fare in modo che il male minore si trasformi in un bene maggiore. Per questo sono in trattativa con tutti e due: dopo il voto mi hanno offerto entrambi un posto di ministro”, dice al Foglio Hernando de Soto, l’economista e sociologo peruviano che è stato la grande sorpresa delle presidenziali dell’aprile scorso. Stando ai primi risultati era arrivato al secondo posto, e quindi al ballottaggio, ma poi, per una manciata di voti, si è piazzato quarto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni