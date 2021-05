Grassi e vaccinati

La pandemia sta costringendo tutti a riconsiderare il proprio modo di affrontare la realtà. Ma è per certi versi straniante vedere l’iperprogressista sindaco di New York Bill de Blasio presentarsi in tv per promuovere le vaccinazioni mangiando hamburger e patatine fritte in stile Donald Trump. “Patatine fritte gratis quando ti vaccini? Mi sono vaccinato – dice nella sua performance de Blasio mentre mastica patatine – Stai dicendo che potrei avere queste deliziose patatine fritte? Aspetta un attimo, che c’è anche un hamburger”, dice mostrando un panino. Ha poi concluso, premettendo di non voler offendere chi non mangia carne (non sia mai che i vegani si incazzino): “Pensa a questo quando pensi alle vaccinazioni. Mmm, vaccinazioni... mmm...” mugula azzannando l’hamburger.

