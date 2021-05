Così l'Ue, farmacia del mondo, s'è fatta fregare da Biden

Il presidente americano è riuscito in un colpo solo a far passare gli Stati Uniti come una potenza solidale e generosa, a far apparire l’Unione europea egoista, a dividere i 27 e a far dimenticare che l’America continua ad applicare un divieto all'export che frena la produzione globale di vaccini

Joe Biden, annunciando il sostegno alla sospensione della protezione dei brevetti, è riuscito in un colpo solo a far passare gli Stati Uniti come una potenza solidale e generosa, a far apparire l’Unione europea egoista, a dividere i 27 e a far dimenticare che l’America continua ad applicare un divieto alle esportazioni di dosi e ingredienti che frena la produzione globale di vaccini. “Troppo forte Joe Biden!”, ha ironizzato il Monde in un editoriale, sottolineando che ha “fregato a poco prezzo all’Europa il totem della solidarietà internazionale”.