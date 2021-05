La Russia non è in agenda

Per Borrell non è il momento di un'escalation con Mosca. La variabile tedesca

Non ci saranno passi avanti nelle relazioni tra Unione europea e Russia: è quanto emerge dalla riunione di ieri dei ministri degli Esteri dell’Ue. Dopo le tensioni diplomatiche tra la Repubblica ceca e Mosca – con la decisione da parte di Praga di diminuire in modo significativo la presenza del personale diplomatico russo dopo aver scoperto che dietro alle esplosioni di un deposito di munizioni c’era il Gru, l’intelligence militare russa – era il momento di una dimostrazione di solidarietà da parte di Bruxelles, anche a fronte della decisione di Mosca di sanzionare otto funzionari europei, incluso David Sassoli. Ma Bruxelles per ora non ha intenzione di rispondere, e il l’Alto rappresentante Josep Borrell ha detto che Praga ha tutto il sostegno dell’Ue, ma che “tutti sono d’accordo sulla necessità di non avere una continua escalation”.