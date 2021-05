Mettete vaccini nei vostri kalashnikov

In Russia è stato registrato lo Sputnik light, si chiama light anche in russo, che sarebbe lo Sputnik V ma con una dose sola, simile al vaccino contro il coronavirus Johnson & Johnson. Il presidente russo Vladimir Putin lo aveva annunciato già qualche mese fa, ma ora è disponibile per tutti coloro che vorranno farsi vaccinare, che in Russia non sono molti. Putin durante una videoconferenza con la vicepremier Tatyana Golikova ha detto che i vaccini russi sono aggiornati, sono sicuri e per dare l’idea dell’aggiornamento e della sicurezza dei farmaci russi che dovrebbero non soltanto invogliare i russi a immunizzarsi ma anche gli altri paesi ad acquistarli, ha detto che sono affidabili “come un kalashnikov”. Il fucile d’assalto ha fatto storia, è sicuramente un prodotto che ha avuto molto successo, ma il paragone tra il vaccino e il kalashnikov è suonato un po’ stridente.

