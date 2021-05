I vaccini turistici

L’Ema ha avviato la rolling review per il vaccino cinese inattivato, sviluppato da Sinovac (il richiedente Ue è Life’On srl) . La valutazione del comitato tecnico dell’Agenzia europea del farmaco si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio e studi clinici, che suggeriscono che il vaccino possa innescare la produzione di anticorpi contro Sars-CoV-2, il virus che causa Covid-19, aiutando a proteggere dalla malattia. Ema sottolinea di non poter prevedere i tempi complessivi per arrivare alla possibile autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino sulla cui efficacia si è discusso molto ultimamente, in particolare per quel che viene definito come il “paradosso cileno”. Nel paese sudamericano oltre il 41 per cento degli abitanti ha ricevuto almeno una dose (solo Israele, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno fatto meglio) e nonostante ciò, si è registrata una drammatica impennata di contagi e decessi dovuti, in parte alla diffusione delle variante brasiliana e in parte alla probabile bassa efficacia del vaccino. Ma il fine del possibile riconoscimento del vaccino cinese da parte dell’Ema potrebbe non essere un suo impiego nel prossimo futuro sul territorio europeo.

