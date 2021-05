Merkel contro Biden. L'Ue ha una priorità diversa: l'export di dosi e ingredienti dei vaccini

Angela Merkel ha suonato la fine della ricreazione sulla sospensione della protezione dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19, dopo che la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ieri aveva espresso la disponibilità a “discutere” la proposta dell’Amministrazione Biden. La sospensione creerebbe “gravi complicazioni” alla produzione di vaccini, ha detto il portavoce della cancelliera tedesca. I capi di stato e di governo dell’Unione europea parleranno della svolta di Biden nella cena di questa sera dopo il summit sociale di Porto. I negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio dovrebbero riprendere la prossima settimana a Ginevra. Ma il messaggio indirizzato da Bruxelles e Berlino a Biden è molto diverso da come appare a una lettura superficiale del discorso di von der Leyen. Il problema principale nella produzione globale dei vaccini non sono i brevetti, ma il protezionismo, compreso quello americano: prima di lanciarsi in prese di posizione simboliche, gli Stati Uniti farebbero bene a togliere il divieto alle esportazioni di dosi e componenti di vaccini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni