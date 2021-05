Tanta voglia di indipendenza in Galles

Fino a qualche anno fa in Galles anche i sassi votavano per il Labour. In alcune città post industriali del sud est gallese – il cosiddetto “muro rosso” – le strade e gli edifici sono ancora intitolati ai vecchi eroi del laburismo. Per molti anni la massima di Peter Mandelson, lo stratega del New Labour blairiano, “i gallesi del sud voteranno sempre per il Labour perché non possono andare altrove”, aveva un grande fondo di verità. In ogni elezione generale, il Labour gallese ha mandato una pattuglia massiccia di deputati a Westminster, lasciando le briciole ai conservatori e agli indipendentisti di Plaid Cymru. Dal 1999, l’anno in cui per la prima volta si è votato per l’Assemblea nazionale gallese (il Senedd), il Labour ha dominato anche il Parlamento di Cardiff, ed è stato il perno di ogni governo locale. Eppure, dopo essere già stato sconfitto nelle roccaforti del nord dell’Inghilterra, il Labour potrebbe perdere terreno anche in Galles nel voto del 6 maggio. Il partito del premier Mark Drakeford, un tranquillo ex accademico, è schiacciato tra i conservatori e gli indipendentisti gallesi e, secondo alcuni sondaggi, potrebbe perdere seggi e ritrovarsi senza la maggioranza assoluta nell’assemblea di Cardiff. Lo scenario più probabile dopo le elezioni è una grande coalizione tra il Labour e Plaid Cymru, che aprirebbe un nuovo fronte nella battaglia di Downing Street per salvare il Regno Unito. Il Galles diventerà la nuova Scozia?

