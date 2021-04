Pasdaran guerrafondai, dice Zarif

Mohammad Javad Zarif deve andarsene, ripetono molti esponenti iraniani furiosi per le frasi che il ministro degli Esteri ha detto riguardo alle Guardie della rivoluzione e in particolare a Qassem Suleimani, generale pasdaran ucciso dagli americani nel gennaio del 2020. Il pensiero di Zarif era destinato a venire fuori tra molti anni, perché ha rilasciato un’intervista di parecchie ore che doveva finire dentro a un documentario storico sull’Amministrazione Rohani, e invece è finita nelle mani dei sauditi, nemici giurati, e quindi è uscita adesso sotto forma di indiscrezione su una tv satellitare con base a Londra che trasmette in farsi. Dalla conversazione escono alcuni punti forti che sembrano di parte se li dice qualcun altro, ma questa volta è lo stesso Zarif a parlare: il ministro denuncia il fatto di essere stato limitato nel suo mandato dalle Guardie della rivoluzione che volevano decidere in modo autonomo la politica estera.

