Nelle “Covid election” di Germania e Olanda piace il tipo pragmatico

Le prime elezioni a un anno dall’inizio della pandemia si sono chiuse domenica e altre sono iniziate ieri. In Germania due Länder, Baden-Württemberg e Renania-Palatinato, hanno votato per il governo locale. Nei Paesi Bassi invece si è iniziato a votare per le elezioni politiche, i risultati si sapranno mercoledì. Sono scenari diversi e nazioni diverse, le elezioni tedesche erano uno scrutinio locale ma che ha lanciato messaggi importanti anche dal punto di vista nazionale, mettendo in crisi non soltanto il partito di Angela Merkel, la Cdu, ma anche il nuovo leader del partito Armin Laschet. Il calo dei cristianodemocratici è ormai fisiologico, soprattutto a livello locale, ed era previsto. Non ha sorpreso neppure la conferma dei ministri presidenti dei due Länder, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg dei Verdi e Malu Dreyer dell’Spd in Renania-Palatinato. La Cdu invece ha pagato il lungo lockdown, la campagna di vaccinazione a rilento, lo scandalo delle mascherine, ma soprattutto la sua necessità di trasformazione: dopo sedici anni di Merkel, il partito deve trovare la sua strada. E la prova nei due Länder è soltanto l’inizio di questo anno super elettorale tedesco, che sarà dominato dall’uscita di scena della cancelliera. Oltre alle difficoltà della Cdu, quello che emerge da queste prime elezioni in pandemia è che a guidare il voto degli elettori è il giudizio su come è stata gestita la crisi. Sia in Baden-Württemberg sia in Renania Palatinato hanno vinto due governatori che più che farsi guidare dalla loro appartenenza politica hanno amministrato con pragmatismo: Kretschmann è un verde conservatore che ha trovato una sintesi tra le politiche ecologiste e la natura del suo Land che vive di due grandi case automobilistiche Porsche e Daimler-Benz.

