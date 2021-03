Creatività, investimenti, una pala per la pizza. Ecco la campagna elettorale in lockdown

Domenica si vota in due Länder tedeschi, alle urne sono chiamati oltre 10 milioni di elettori. Così i partiti si sono organizzati, spostando gran parte delle attività online. Mentre sono sempre di più quelli che voteranno per corrispondenza

Democrazia contro pandemia: domenica si vota in due Länder tedeschi occidentali. Alle urne sono chiamati 7,7 milioni di elettori in Baden-Württemberg (BW, capitale Stoccarda) e 3,1 milioni in Renania-Palatinato (RP, Magonza). Ma poiché la Germania è ancora in lockdown, i partiti si sono organizzati spostando tante attività online, mentre molti più elettori del solito si accingono a votare per corrispondenza. Quattro giorni prima del voto, il “Viminalino” di Magonza ha stimato un’affluenza postale al 63 per cento contro il 31 scarso del 2016, mentre secondo un portavoce del governo di Stoccarda “nessuno si sorprenderà se la proporzione di voti postali sarà significativamente più alta che nel 2016”.