La telefonata Draghi-Merkel e il futuro dell'Unione

E’ in Germania che si gioca la partita clou dell’Europa, mentre il “regno” di Angela Merkel si approssima al capolinea. Quando nel pomeriggio di una settimana fa il cellulare di Mario Draghi ha squillato, il presidente del Consiglio non si è sorpreso che a chiamare fosse la Cancelliera. Le telefonate tra Merkel e l’ex presidente della Bce non sono infrequenti ed è noto che tra i due premier esiste da tempo un collaudato rapporto personale. La sorpresa ha riguardato piuttosto altro. Secondo fonti di Berlino, in quaranta minuti di conversazione Merkel, che dopo 16 anni lascerà il suo ufficio minimalista al Bundeskanzlerhamt in settembre, avrebbe condiviso con Draghi le sue preoccupazioni sul fronte cruciale del Recovery plan europeo, oltre che naturalmente sulle problematiche della lotta alla pandemia. Merkel sa che il piano di rilancio dell’Unione europea è un’operazione a rischio di insuccesso e lo vuole evitare. Durante la presidenza di turno tedesca del Consiglio europeo, nella seconda metà dello scorso anno, la Cancelliera ha messo tutto il peso del suo capitale politico al servizio di un’Europa più integrata e solidale, un’Europa attrezzata a far ripartire l’economia prostrata dalla pandemia.