L'Olanda organizza le elezioni, tra matite rosse e schede via posta

Delle elezioni parlamentari nei Paesi Bassi si sa una cosa: Mark Rutte, premier uscente, è in vantaggio e punta al suo quarto mandato. Il resto è ancora tutto da inventare, soprattutto l’organizzazione del voto che si terrà giovedì 17 marzo e sarà la prima elezione legislativa in Europa dall’inizio della pandemia. Nonostante si possa decidere di rimandare il voto fino a una settimana prima, per ora sembrano tutti convinti che le elezioni dovranno tenersi ora, anche perché il governo si è dimesso a metà gennaio, travolto da uno scandalo sui rimborsi dei bonus per famiglie in difficoltà – a circa diecimila famiglie venne chiesto di restituire i soldi, vennero accusate di frode e solo adesso scagionate: avevano effettivamente diritto al bonus – e rinviare le elezioni vorrebbe dire tenere in funzione un esecutivo provvisorio. Il compito di organizzare il voto durante la pandemia non è semplice, e tanto verrà affidato alle amministrazioni locali che dovranno occuparsi di trovare dei seggi sicuri, e anche le matite adatte. In Olanda si vota con una matita rossa e il governo ha fatto sapere che a ogni elettore dovrà essere garantito l’uso di una matita sanificata o nuova. Al sito Politico, Rotterdam, Amsterdam e l’Aia hanno detto che preferiscono la seconda opzione, ma lo scoglio più grande sembra trovare dei posti in cui votare in sicurezza. I locali in cui gli olandesi avevano votato finora sono in gran parte non utilizzabili, non può essere garantita la distanza, servono altri posti e ogni città ha iniziato la sua ricerca, con poco entusiasmo: l’idea di una votazione mentre l’Unione europea parla di terza ondata non piace.

