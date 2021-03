La procedura contro Johnson

Non sono passati nemmeno tre mesi dalla firma dell’intesa tra Unione europea e Regno Unito sulle relazioni future e la Commissione di Ursula von der Leyen è già costretta a minacciare multe e rappresaglie commerciali per la decisione di Boris Johnson di violare l’accordo Brexit. In gioco c’è il Protocollo irlandese, costruito su misura per proteggere la pace sull’isola e il mercato unico dell’Ue. Johnson lo aveva promosso, firmato e confermato nella sua forma attuale, ma continua a rinnegarlo perché a una parte dei tories e agli unionisti non-irlandesi è indigesto a causa della creazione di una frontiera doganale all’interno del Regno Unito tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del nord. Così, per la seconda volta in meno di sei mesi Johnson ha deciso di disapplicare il Protocollo. La prima era stata a ottobre con un progetto di legge sul mercato interno. Oggi è con la decisione unilaterale di prolungare un periodo di grazia che permette di non controllare alcune merci britanniche dirette in Irlanda del nord.

