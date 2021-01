Regno Unito ed Europa si rinfacciano qualsiasi cosa

Gli inglesi dicono che stanno facendo bene e veloce e ostentano sollievo: per fortuna abbiamo lasciato l’Ue. Gli europei ribattono: ci siamo tenuti fuori dalle guerre geopolitiche per salvaguardarci tutti, ora ci siamo stufati

L’Unione europea e il Regno Unito non fanno che litigare. I neo separati in casa, nonostante gli accordi e le buone parole di commiato, negli ultimi giorni si sono accapigliati su: le forniture dei vaccini di AstraZeneca, l’efficienza dei piani di vaccinazione, il protezionismo sui farmaci e i rispettivi ambasciatori. In sintesi: sono volati piatti, volano ancora. Nel dettaglio: gli inglesi dicono che stanno facendo bene e veloce e ostentano sollievo: per fortuna abbiamo lasciato l’Ue. Gli europei ribattono: ci siamo tenuti fuori dalle guerre geopolitiche per salvaguardarci tutti, ora ci siamo stufati.

